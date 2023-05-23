Между администрацией Перми и Пермским краем перераспределят полномочия

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин инициировал перераспределение полномочий между органами власти Пермского городского округа и Пермским краем. Как отметил председатель комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры Павел Черепанов, в ближайшее время законопроекты внесут для рассмотрения в Заксобрание.
Один из законопроектов предполагает передачу краю полномочий сразу в нескольких сферах. Это образование, градостроительная деятельность, торговая деятельность и реклама, а также теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, обращение с отходами производства и потребления и другие.
Предполагается, что передача полномочий краю позволит решать вопросы оперативнее, а также поспособствует единообразию региональной политики.
Еще один законопроект предлагает перераспределить полномочия в части дорожного хозяйства. Речь идет об организации и мониторинге дорожного движения, содержании дорожных знаков, оборудования для фиксации и мониторинга интенсивности движения транспорта.
Полномочия перераспределят с 1 января 2024 года.
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