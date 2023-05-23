Баскетбольный клуб «Парма» провел матч с подростками из Пермской воспитательной колонии

Игроки баскетбольного клуба «Парма» встретились с несовершеннолетними заключенными Пермской воспитательной колонии. Спортсмены сначала провели мастер-класс, а после сыграли с подростками в товарищеский матч.

Мероприятие прошло по инициативе Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко. В нем приняли участие президент баскетбольного клуба «Парма» Сергей Богуславский, помощник начальника ГУФСИН по соблюдению прав человека Алексей Распопов, председатель ОНК Пермского края Василь Миндубаев и член ОНК Михаил Ожиганов, начальник учреждения Сергей Барбашин, сотрудники и воспитанники ПВК, тренера и игроки «Пармы», а также другие приглашенные гости.

«Баскетбольный клуб «Парма» — это не только спортивная команда. Мы традиционно проводим мастер-классы для пермских детей и подростков, стараемся приобщить их к здоровому образу жизни, регулярным занятиям спортом, укрепить веру в свои силы и воспитать силу характера», — отметил Сергей Богуславский.

В матче встретились две команды, в которые вошли представители «Пармы», гости, сотрудники колонии и осужденные. Игра была напряженной, и команды набрали одинаковое количество очков. Матч закончился вничью.

Также представители «Пармы» подарили подросткам баскетбольные мячи и авторские книги про историю и становление баскетбольной команды.

«Такие мероприятия очень важны для нас и для воспитанников. Они дают ребятам стимул к саморазвитию и соблюдению порядка. Им всегда интересны такие гости и особенно важно то, что воспитанники видят людей, достигших определенных высот в жизни и начинают стремиться к этому, появляются другие ценности и ориентиры», — рассказал Сергей Барбашин.

Напомним, что «Парма» была основана в 2012 году. Команда является двукратным обладателем Кубка России по баскетболу (2016 год, 2019 год), бронзовым призером баскетбольной Суперлиги (сезон 2015-2016). С 2016 года «Парма» — участник Единой Лиги ВТБ. Единственный представитель командных видов спорта Пермского края – участник Еврокубков. C 2020 года — участник серии плей-офф Чемпионата Единой Лиги ВТБ.