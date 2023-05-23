Пассажир рейса Сургут-Москва попал в пермскую больницу

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
"Комсомолка" сообщала, что самолет рейса UT 296 авиакомпании UTair, летевший из Сургута в Москву, вечером 22 мая экстренно приземлился в Перми, подав предварительно сигнал ЧС.
На борту во время полета стало плохо пассажиру. Поэтому самолет произвел незапланированную посадку в аэропорту Большое Савино в 19:35.
Сегодня стало известно, что лайнер вылетел в Москву спустя почти два часа - в 21:20.
- Пассажир в сопровождении реанимации доставлен в одну из больниц города, - рассказали в пермском аэропорту..