В Прикамье помогли семье, чей дом разрушил паводок

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Александровске местная жительница обратилась с жалобой о нарушении жилищных прав ее семьи. Подробнее о случившемся рассказали в прокуратуре Пермского края.

Дом, в котором жила семья, находился в зоне подтопления. Из-за паводка он был полностью разрушен, однако местная администрация не приняла меры по обеспечению семьи новым жильем.

Прокурор обратился с иском о возложении на муниципалитет обязанности предоставить жилое помещение по договору социального найма, но суд отказал в этом. Тогда прокурор подал апелляцию, и суд принял по делу новое решение.

Администрацию обязали предоставить семье жилье. Исполнение этого требования находится на контроле прокуратуры Александровска.

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