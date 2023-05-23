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НовостиОбщество23 мая 2023 4:25

Замглавы Ленинского района Перми станет Анастасия Хорошева

Она будет курировать социальную сферу
Лела Минадзе
Фото: Яндекс Карты

Фото: Яндекс Карты

Пермский политтехнолог Анастасия Хорошева займет должность заместителя главы Ленинского района. Сейчас она оформляется на работу. Об этом сообщает Business Class.

На новом посту Анастасия Хорошева будет курировать социальную сферу. До недавнего времени она была помощником депутата Государственной Думы РФ Игоря Шубина.

Ранее должность замглавы района занимала Оксана Полторак. В начале года она трудоустроилась в департамент образования города, и обязанности замглавы района начала исполнять Ирада Гусейнова.

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