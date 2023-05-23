В Перми на улице Ленина закроют несколько трамвайных остановок

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми временно будут закрыты две трамвайные остановки на улице Ленина. Об этом сообщили в департаменте транспорта горадминистрации.

С 25 мая трамваи перестанут останавливаться на остановке «Улица Максима Горького». Это коснется маршрутов №4 и №7. Трамваи №6, №8 и №11 будут высаживать там пассажиров только при следовании в сторону улицы Революции. Кроме того, с 26 мая закроется остановка «ЦУМ».

Остановки будут недоступны на время проведения ремонта. Это связано с переустройством посадочных платформ и укладкой тротуарной плитки на улице Ленина. Завершить работы намерены в июне.

На время ремонта можно воспользоваться соседними остановками: «Разгуляй», «Театр оперы и балета», «Сквер Уральских добровольцев», а также посадочной платформой на перекрестке с улицей Газеты Звезда.

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