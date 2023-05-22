В Пермском крае сошел с рельсов вагон

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 22 мая, в 17:04 на перегоне Ергач - Иренский сошел с рельсов вагон товарного поезда. Это произошло на двухпутном участке между Пермью-Сортировочной и станцией Кузино.

Вагон был порожний, так что ущерб был минимальный. Пострадавших от чрезвычайной ситуации также нет. К месту происшествия направлен восстановительный поезд станции Пермь-Сортировочная.

- На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял: габарит соседнего пути не нарушен, по нему временно организован пропуск составов в обоих направлениях, - сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. - Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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