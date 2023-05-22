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НовостиПроисшествия22 мая 2023 14:59

В аэропорту Перми объяснили причину чрезвычайной ситуации с самолетом из Сургута

Лайнер совершил незапланированную посадку в аэропорту "Большое Савино"
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Время вылета пока не сообщается

Время вылета пока не сообщается

Самолет рейса UT 296 авиакомпании UTair, летевший из Сургута в Москву, экстренно приземлился в Перми.

Причину нештатной ситуации объяснили в пермском аэропорту.

- На борту во время полета стало плохо пассажиру, - рассказали "Комсомолке" в аэропорту "Большое Савино" . - Самолет следующий по маршруту Сургут - Москва, произвел незапланированную посадку в аэропорту Большое Савино в 19:35, по причине ухудшения состояния здоровья пассажира.

Сейчас пассажиру оказывается первая медицинская помощь. Когда самолет сможет вылететь

в Москву, пока не сообщается.