В Перми окончены поиски пропавшей 13-летней девочки

Фото: архив "КП"

В Перми нашли живой пропавшую 13-летнюю девочку. Об этом корреспонденту "КП-Пермь" сообщили волонтеры и мама школьницы.

Напомним, 13-летняя девочка приехала из Казани в Пермь в гости к бабушке. 20 мая она ушла из дома, оставив планшет (сотового у девочки нет -Прим.Ред.) и бесследно исчезла. Вскоре к поискам школьницы подключились полицейские и волонтеры и вечером 22 мая волонтеры сообщили радостную весть - девочку нашли живой. Мама девочки также подтвердила корреспонденту "Комсомолки", что с ее дочерью все в порядке. Однако, где она пропадала, не уточняется.