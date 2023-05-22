В Перми «Ласточки» стали останавливаться на «Комплексе ППИ»

Фото: Минтранс Пермского края

В Перми «Ласточки» центрального кольцевого маршрута с 22 мая начали останавливаться на платформе «Комплекс ППИ». Об этом сообщили в Пермской пригородной компании.

Это касается трех рейсов. «Ласточка», выходящая со станции Пермь-2 в 06.27, остановится на «Комплексе ППИ» в 07.23. Электричка, идущая в 15.11, - будет стоять на новой остановке с 16.05до 16.06. А вечерняя, уходящая с Перми-2 в 21.06, остановится на комплексе в 22.00.

Строительство на «Комплексе ППИ» второй пассажирской платформы для поездов, следующих в обратном направлении, планируется завершить к 300-летию города Перми, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Также с 22 мая введена дополнительная остановка у пригородных поездов сообщением «Краснокамск-Пермь-Голованово-Краснокамск». Как сообщили в Минтрансе Пермского края, на остановке «Комсомольская» будут останавливаться электрички: Голованово – Краснокамск в 13:28, Краснокамск – Голованово в 08:16, Левшино – Краснокамск в 15:24, Краснокамск - Голованово в 11:23, Краснокамск – Левшино в 15:40, Голованово – Краснокамск в 20:54.

Время местное.