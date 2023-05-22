В Перми под окнами высотки ЖК «Арсенал» обнаружили труп женщины

Фото: Новости ЖК «Арсенал» Пермь / ВКонтакте

В Перми под окнами многоэтажки на территории ЖК «Арсенал» обнаружили труп женщины. Случай произошел днем в понедельник, 22 мая, возле жилого дома, расположенного по улице Красные Казармы.

Как рассказали местные жители в социальных сетях, возле высотки на асфальте лежит девушка. Очевидцы предположили, что пермячка могла выпасть из окна одного из верхних этажей. В результате падения она погибла. В комментариях под постом жильцы также опубликовали фото открытого окна на 24 этаже дома.

В пресс-службе регионального Министерства здравоохранения «Комсомолке» сообщили, что женщина скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

За комментариями мы также обратились в пресс-службу Следственного управления СКР по Пермскому краю. В ведомстве ответили, что сейчас по факту обнаружения тела женщины проводится проверка.

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