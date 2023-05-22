В Пермском крае простятся с погибшим в ходе СВО бойцом

Фото: Администрация Карагайского муниципального округа

В ходе спецоперации на Украине 14 апреля погиб Сергей Аликин из села Карагай. Об этом сообщили в администрации Карагайского муниципального округа.

Сергей Аликин отправился на фронт в качестве добровольца. Погиб в бою за Артемовск. «Администрация Карагайского округа выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея», — говорится в сообщении.

С бойцом простятся 23 мая в 12:30 на площади Карагайского Дома культуры. Затем в 13:00 состоится траурный митинг.

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