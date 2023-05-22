Жительница Прикамья отсудила 500 тысяч рублей за падение на льду у храма

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Пожилая жительница Соликамска получила более 500 тысяч рублей за травмы, полученные при падении на скользкой дороге возле храма. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Инцидент произошел в апреле прошлого года по пути в Спасо-Преображенскую церковь. Не дойдя до храма несколько метров, пенсионерка поскользнулась на льду и упала. На машине скорой помощи пострадавшую доставили в больницу. Врачи диагностировали пострадавшей переломы руку, ноги и бедра. Женщине потребовалась операция и длительное лечение. Но полностью восстановиться она так и не смогла. Пострадавшая обратилась в суд.

Установлено, что причиной падения стал гололед, который не был обработан противогололедными материалами. Виновной в произошедшем признали подрядную организацию ООО СК «Химспецстрой». Именно с ней был заключен муниципальный контракт по содержанию этой дороги.

По решению суда компания должна выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда и материального ущерба на сумму более 500 тысяч рублей. В установленный законом срок вся сумма задолженности была перечислена взыскательнице.

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