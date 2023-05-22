С использованием инструментов исламского финансирования осуществлены сделки на 17 млрд рублей

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Сбер провел собственную сессию о партнёрском финансировании на XIV Международном экономическом форуме «Россия-исламский мир» в Казани.

На ней выступили Раис республики Татарстан Рустам Минниханов, старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев, советник президента РФ Руслан Эдельгериев, руководитель Центра международных стратегических инициатив Ахмед Азимов, президент Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев, председатель Правления BankPassagard (Иран) Маджид Гассеми.

Модератором встречи стал управляющий директор-начальник Центра партнёрского финансирования Сбербанка БехнамГурбан-Заде.

В настоящее время рынок исламских финансов демонстрирует высокий потенциал. Согласно данным StateoftheGlobalIslamicEconomyReport 2021/2022 к 2025 году ожидается увеличение темпов роста общих активов исламского финансирования на 40% — с 3,6 млрд долл. США до 4,9 млрд долл. США.

В России отмечается рост спроса на продукты партнёрского финансирования в регионах с преимущественно мусульманским населением. Наблюдается заинтересованность российских банков, лизинговых и крупных публичных компаний.

При исламском финансировании во главу угла ставятся морально-этические аспекты. В основе — доверие. Нельзя сосредотачиваться только на одной выгоде. Основное отличное исламских инвестиций — отрицание получения дохода за счёт спекуляций. В приоритете — реальный сектор экономики и создание добавленной стоимости.

Советник Президента РФ Руслан Эдельгериев рассказал, что в данный момент идёт активная подготовка ко второму чтению законопроекта об исламских финансах. Проводится пилот в четырёх регионах: Татарстане, Чечне, Башкортостане и Дагестане. Результаты эксперимента будут дальше внедрены по всей стране. Практика Сбера в области партнёрского финансирования во многом стала базой для разработки законопроекта.

Олег Ганеев, старший вице-президент Сбербанка:

«В России 25 млн человек исповедуют ислам. 7,5 млн из них — потенциальные клиенты сегмента партнёрского финансирования и это число будет только расти.

На данный момент с помощью инструментов исламского финансирования мы уже осуществили сделок на 17 млрд руб. Среди них есть и международные сделки, например, по поставкам зерна. Мы продолжаем развивать нашу продуктовую линейку.

Особое внимание обращаем на образование, так как очевидно, что пока по данному направлению есть острая нехватка специалистов. Поэтому в СберУниверситете мы создали образовательную программу Исламское финансирование . Количество желающих оказалось в 2-2,5 раза выше наших прогнозов».

Рустам Минниханов, Раис Республики Татарстан:

«Хочу поблагодарить Сбер за упорство в продвижении исламского финансирования. Весь мир пользуется этой возможностью, и это хороший шанс найти новых инвесторов в исламском мире, особенно с учётом сложившейся ситуации, когда западные финансовые рынки для России закрыты.