В Прикамье прокуратура проводит проверку после гибели детей на пожаре

Фото: Прокуратура Пермского края

В Пермском крае прокуратура организовала проверку после гибели четырех человек на пожаре в частном жилом доме в Чайковском. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

– В ходе надзорных мероприятий специалистами будет дана оценка действиям субъектов профилактики, а также жилищным и социальным условиям семьи, в которых проживали и находились дети. В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, - пояснили в краевой прокуратуре.

Напомним, трагедия произошла ночью 21 мая в селе Фоки Чайковского округа. Загорелся частный жилой дом. Огонь охватил около 140 квадратных метров. После тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины 56 и 53 лет и их внучек 7 и 5 лет. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства пожара.

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