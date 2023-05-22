В Перми братьев-спортсменов задержали за избиение и грабеж

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В Свердловском районе Перми полиция при поддержке спецназа задержала трех парней, подозреваемых в грабеже и вымогательстве. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Задержаны двое родных братьев и их общий 18-летний знакомый, который ранее уже был судим. Втроем они похитили у несовершеннолетнего два мобильных телефона на сумму 15 тысяч рублей.

В другом случае обвиняемые возле ТЦ на шоссе Космонавтов напали на двух прохожих. Одного избили, а второго — затащили в машину, увезли в квартиру, где угрожали и вымогали деньги, а также забрали у него бредовую одежду на 10 тысяч рублей. Все полученные деньги банда молодых налетчиков потратила на личные нужды.

О братьях известно, что они спортсмены, занимаются боевыми искусствами, имеют немало медалей, кубков и дипломов.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Сейчас старший брат и его приятель находятся под стражей, а младшему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается. Оперативники полагают, что парни могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений.

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