За неделю в Пермском крае в ДТП пострадали девять детей

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За неделю с 15 по 21 мая на территории Пермского края произошло 274 ДТП. В результате автоаварий погибли три человека. Еще 52 человека получили различные травмы, в том числе 9 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.

Кроме того, за прошедшую неделю автоинспекторами было пресечено 52037 нарушений правил дорожного движения. В частности, 592 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, еще 203 человека сели за руль, не имея водительского удостоверения.

Также 178 водителей нарушили правила перевозки детей и 229 привлечены за выезд на встречную полосу. За семь дней сотрудники ГИБДД выявили 253 нетрезвых водителя. Кроме того, 128 нарушений допущено водителями автобусов. Помимо этого, правила дорожного движения нарушили 565 пешеходов.

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