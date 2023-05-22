Задержан первый замглавы Индустриального района Перми

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Первого заместителя главы Индустриального района Перми Дмитрия Безденежных задержали в рабочем кабинете. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», при задержании пришлось вскрывать дверь в кабинет чиновника.

В районной администрации прошли обыски. По данным источников издания в горадминистрации и районной управе, обыски связаны с исполнением контрактов по благоустройству и содержанию дорог.

С 2021 года в администрации Индустриального района Дмитрий Безденежных курирует вопросы ЖКХ, внешнего благоустройства, градостроительства, землепользования и потребительского рынка. До этого в администрации Свердловского района он возглавлял отдел ЖКХ и жилищных отношений.

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