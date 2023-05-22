В Пермском крае на неделе с 22 по 28 мая потеплеет до +33 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе в Пермском крае ожидается жаркая погода. В среднем будет на 6-7 градусов теплее климатической нормы, рассказали специалисты проекта «Метеоролог и я». В плане дождей ситуация по-прежнему сложная. В северных и центральных районах края пройдут локальные и кратковременные дожди, а по югу – обойдется без осадков.

В первые дни недели на территории Прикамья будет малооблачно, по северу переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха в ночные часы ожидается в пределах +5…+11°. В понедельник днем воздух прогреется до +22…+27°, во вторник до +23…+28°. Ветер слабый переменных направлений.

В середине недели в регионе сохранится малооблачная погода. В отдельных районах ожидается кратковременный дождь. Ночью будет около +6…+14°. В дневные часы потеплеет до +24…+29°, а в четверг и пятницу уже до +26…+31°.

По предварительным прогнозам, в выходные дни в Пермском крае ожидается подход холодного фронта. Вероятность дождей и гроз в западных районах увеличится. При этом температура воздуха еще вырастет на 1-2 градуса.

Ночью в выходные ожидается в переделах +12…+17°. Днём столбики термометров могут достигнут отметки +28…+33°. В субботу преимущественно без осадков, в воскресенье по западу кратковременный дождь, возможна гроза.

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