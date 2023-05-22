«Амкар» проиграл «Тюмени» в домашнем матче

Фото: ФК «Амкар Пермь»

Пермский футбольный клуб «Амкар» всухую уступил «Тюмени» в домашнем матче. Счет 0:2. Соперники забили по одному голу в каждом тайме.

В этом сезоне «Амкару» предстоят еще две встречи. В следующий раз команда сыграет 28 мая в Омске с «Иртышом».

По итогам 25 игр «Амкар» расположился на третьей строчке турнирной таблицы с 46 забитыми голами, а это значит, что выйти в Первую лигу вновь не удалось. «Тюмень» же досрочно заняла первое местов группе и обеспечила себе выход в ФНЛ.

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