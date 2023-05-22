В Перми 22 мая в день последних звонков запретят продажу алкоголя

Фото: Ленц Мария

В день последних звонков, который выпускники 9-х и 11-х классов празднуют 22 мая, введен запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Об этом сообщили в мэрии Перми.

За нарушение предусмотрен административный штраф. Для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 300 тысяч.

После праздника начинаются государственные экзамены: ОГЭ с 24 мая, а ЕГЭ — с 26 мая.

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