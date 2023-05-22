С 27 мая из Перми в Турцию начнет летать новая авиакомпания

Фото: corendonairlines.com

Турецкая авиакомпания Corendon Airlines будет летать из Перми в Анталью.

Первый рейс состоится 27 мая. Вылет в 15:15. Информация об этом содержится в расписании международного аэропорта Большое Савино.

Также перелеты запланированы 29 и 31 мая. Их выполнят на воздушном судне Boeing-737. Информации о следующих рейсах турецкой авиакомпании до Антальи на сайте аэропорта нет.

Ранее мы рассказывали, что с июня прямые регулярные рейсы по маршруту Пермь — Анталья запустит «Победа».

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