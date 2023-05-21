На АЗС Прикамья подняли цены на бензин

Фото: Иван МАКЕЕВ

На днях на АЗС сети «Экойл», «Нефтехимпром», «Газпромнефть» и ЛУКОЙЛ в Пермском каре повысили цены на топливо. Об этом сообщает "Коммерсант- Прикамье".

Так, АИ-92 на большинстве заправок теперь стоит 47 рублей 40 копеек, это примерно на рубль больше старой цены, а на заправках ЛУКОЙЛа литр АИ-92 стоит 48 рублей 25 копеек.

Издание также отмечает, что это первое серьезное повышение цен на бензин за год, и связано оно с резким удорожаним топлива на оптовых рынках.

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