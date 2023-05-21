22 мая на двух перекрестках в Перми отключат светофоры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краевая Госавтоинспекция сообщает, что 22 мая с 08.00 до 19.00 на перекрестке улицы Ленина и улицы Хохрякова, а также улицы Петропавловской и улицы Хохрякова отключат светофоры. Отключения связаны с профилактическими работами, проводимыми Камскими электросетями.

- Уважаемые водители, будьте внимательны, снижайте скорость и руководствуйтесь правилами дорожного движения! - обратились к автовладельцам сотрудники ГИБДД.

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