В Пермском крае водитель «семерки» угробил своего пассажира

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

Утром 21 мая в Горнозаводском округе произошло смертельное ДТП. По предварительной информации краевой Госавтоинспекции, около 8.50 со стороны Горнозаводска в направлении границы Свердловской области ехал 66-летний водитель «ВАЗ 210740». На 18 километре дороги водитель не справился с управлением, вылетел с дороги, и машина перевернулась.

- В результате ДТП водитель и один пассажир были госпитализированы, еще один пассажир скончался на месте автоаварии. По факту ДТП сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

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