Пермяков просят помочь в поисках говорящего попугая Ричи

Попугай Ричи. Фото предоставлено Юлией

В редакцию "Комсомольской правды" с просьбой о помощи обратилась жительница микрорайна Парковый Юлия. Девушка рассказала, что сегодня, 21 мая, около 17.00 их любимый попугай по имени Ричи улетел из дома.

- Мы забыли закрыть дверь на лоджию, и Ричи залетел сперва туда, а потом - в открытое окно, - рассказывает Юлия. - Он у нас еще маленький, ему 2,5 годика и говорит он мало, может назвать свое имя и сказать "Ричи хороший". Дома его ждет самочка Клуша, и, конечно, мы его очень ждем и сильно переживаем.

Юлия живет за гипермаркетом "Лента", возможно, попугай находится где-то неподалеку. Всех, кто видел Ричи, Юлия просит писать ей на страницу в социальной сети.

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