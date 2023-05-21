В Перми эвакуируют ТЦ «Шоколад»

Фото: Екатерина Оборина

В воскресенье, 21 мая, около 16.00 началась эвакуация посетителей ТЦ «Шоколад». Об этом "Комсомолке" сообщила одна из посетительниц торгового центра.

- Внимание - внимание! Пожарная тревога! Обнаружено возгорание, всем посетителям покинуть здание - вещают громкоговорители «Шоколада».

Как сообщает наша читательница, все посетители покинули торговый центр и стоят на улице - внтурь их пока не пускают. Пока спецслужб на месте нет.

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