Прокуратура обязала предприятия Пермского края снизить выбросы загрязняющих веществ до 22 мая

Фото: genproc.gov.ru
По прогнозам Пермского гидрометцентра, до 08.00 22 мая на территории Пермского края ожидаются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере. В связи с этим для всех предприятий региона объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени.
- Предприятия края, эксплуатирующие объекты негативного воздействия 1,2 и 3 категорий, обязаны принять меры к снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на основании согласованных с Государственной инспекцией по экологии и природопользованию Пермского края мероприятий, в том числе проводить инструментальный контроль выбросов.
Предприятиям, которые проигнорируют требования прокуратуры, грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей.
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