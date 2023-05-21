21 мая пермяки заметили в небе редкое природное явление

Фото предоставлено читателем "Комсомолки"

Утром, 21 мая, жители микрорайона Левшино наблюдали в небе гало - редкое и уникальное природное явление, представляющее собой светящееся кольцо вокруг Солнца.

- Завораживающее зрелище, очень красиво, - поделилиась своими эмоциями с "Комсомолкой" наш читатель.

Инженер ГИС-центра ПГНИУ, доцент кафедры картографии и геоинформатики Андрей Шихов подтвердил, что пермякам посчастливилось увидеть редкое атмосферное явление и добавил, что чаще оно возникает зимой, но иногда его можно увидеть и летом.

Если объяснять явление простыми словами, то оно происходит, когда солнечные лучи рассеиваются в верхних слоях атмосферы, на высоте 5—10 километров.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65