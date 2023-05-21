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НовостиОбщество21 мая 2023 8:16

В 2023 году в Прикамье благоустроят 188 дворов, парков и скверов

На это потратят 1,1 млрд рублей из федерального, регионального и местного бюджетов
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В этом году в Краснокамске, Добрянке, Очере, Александровске, Сиве, Карагае, Юрле, Юсьве, Губахе, Соликамске, Чернушке, Орде, Березниках и Уинске приведут в порядок дворы, скверы, парки. На это потратят 1,1 млрд рублей из федерального, регионального и местного бюджетов.

Проголосовать за за объекты , которые необходимо благоустроить в следующем году, жители Прикамья могут на Едином общероссийском портале za.gorodsreda.ru.

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