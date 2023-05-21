В Пермском крае из минстроя уволился еще один замглавы ведомства

Фото: Министерство строительства Пермского края

Из министерства строительства Пермского края уволился первый заместитель руководителя ведомства Дмитрий Соловов, курирующий строительство соцбъектов и исполнение адресной инвестиционной программы. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «Новый компаньон». Господин Соловов проработал в минстрое три года.

Напомним, кадровые перестановки в ведомстве начались в январе 2023 года, когда свою должность покинул министр Андрей Колмогоров. Через месяц уволился его первый заместитель Александр Пономарев. Соловов сталь третьим сотрудником, покинувшим высокий пост.

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