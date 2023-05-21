ФСБ возбудила дело о госизмене на двоих жителей Пермского края

Фото: Олег ЗОЛОТО

ФСБ возбудила уголовное дело за госизмену на 24-летнего Дмитрия Стрелкова и 27-летнего Антона Зырянова из Прикамья. По данным телеграм-канала Baza, еще в 2019 году обоих молодых людей судили за поджог пермского штаба «Единой России» и нанесение лозунгов на здание краевой прокуратуры, но на вынесение приговора они не пришли, а уехали в Украину, где скрылись от следствия и были завербованы ВСУ.

20 мая в отношении обоих молодых людей было возбуждено дело по статье «Госизмена». Сейчас парни находятся в розыске.

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