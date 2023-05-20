В Пермском крае снизилось количество фальшивых денег

Проверяйте деньги до того, как они окажутся в вашем кошельке Фото: архив "КП"

За первый квартал 2023 года в Пермском крае обнаружили всего десять фальшивых купюр – из них девять российских, на общую сумму в 33 тысячи рублей, и одна поддельная банкнота в 100 долларов США. По сравнению с прошлым годом количество выявленных фальшивых банкнот уменьшилось в три раза.

- Наибольшую долю среди подделок занимают банкноты номиналом 5000 рублей, их было изъято шесть штук, это в 3,5 раза меньше, чем в первом квартале прошлого года,- рассказали в отделении Банка России по Пермскому краю. - Также из оборота изъято три банкноты по 1000 рублей. Годом ранее их было всего две

В Банке России предупреждают: проверяйте деньги до того, как они окажутся в вашем кошельке. А, обнаружив подделку, не пытайтесь ею расплатиться, чтобы не стать соучастником преступления. Если есть сомнения, передайте купюру в банк на бесплатную экспертизу.