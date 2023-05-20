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НовостиЗвезды20 мая 2023 11:09

Последней премьерой сезона в пермском оперном театре станет «Бал-маскарад»

Оперу Джузеппе Верди ставит обладатель «Золотой маски» Владиславс Наставшевс
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Алиса СТАРОСТИНА

В Пермском театре оперы и балета заключительной премьерой сезона станет опера Джузеппе Верди «Бал-маскарад» (16+). Режиссер спектакля - Владиславс Наставшевс, завоевавший Национальную театральную премию «Золотая Маска» в номинации «Лучшая работа режиссера в опере» за спектакль «Евгений Онегин», премьера которого в Пермском театре состоялась в прошлом году.

- Сочиняя одну из лучших своих опер, Верди балансировал на грани между трагическим и комическим, между иронией и меланхолией, - говорит Владиславс Наставшевс. - Герои «Бала-маскарада» любят, ревнуют и умирают с той легкостью и с той страстью к жизни, которая вообще свойственна итальянскому искусству и итальянской опере. Жанр нашего спектакля - трагифарс. В нем встречаются два мира: закулисья и сцены. Всегда ли можно провести границу между реальностью и вымыслом? И не является ли жизнь подлинным балом-маскарадом, где все носят маски — и все оказывается не тем, чем кажется?

Премьерные показы «Бала-маскарада» состоятся 10, 11, 12 и 13 июня. Билеты: 200 – 4000 рублей.