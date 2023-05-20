«Пермские медведи» вышли в финал Суперлиги

Фото: ГК «Пермские медведи»

«Пермские медведи» вышли в финал чемпионата России по гандболу. В ответном матче полуфинала, который проходил в Ставрополе, пермские гандболисты сыграла вничью с местной командой «Виктор». Матч закончился со счетом 32:32 (15:17). Но благодаря тому, что предыдущая игра, состоявшаяся в Перми, завершилась со счетом 43:31 в пользу «медведей», пермяки вышли в финал Суперлиги.

В финале соперником «Пермских медведей» станет ЦСКА, обыгравший в двух матчах полуфинала «Чеховских медведей».

Первая финальная игра пройдет в Перми 24 мая, вторая – в столице 28 мая. Серия матчей продлится до двух побед одной из команд.

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