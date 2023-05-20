В Перми запустили фонтан в сквере Дзержинского

. Фото: архив "КП"

С наступлением жары в Перми запустили очередной фонтан. Он находится в сквере имени Дзержинского, неподалеку от станции Пермь-2. Фонтан был отремонтирован в рамках подготовки к 300-летию города.

Как рассказали в городском департаменте дорог и благоустройства, фонтан имеет две чаши – малую и большую. У малой чаши 15 малых форсунок с 15 светильниками и 7 больших с 21 светильником, в большой чаше – 45 малых форсунок с 45 светильниками и 7 больших с 21 светильником. Во время ремонта чаши фонтана были заново облицованы, очищены от мусора.

А в сквере Дзержинского заменили тротуарную плитку и восстановили газон. Осталось установить скамейки и урны. Ремонт сквера продлится до конца мая.

Всего в Перми этой весной начали работать 16 фонтанов.

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