В Перми завершился Форум гостеприимства России

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Три дня в Перми проходило одно из главных событий в сфере туризма - Форум гостеприимства России. В его рамках состоялся гранд-финал третьего сезона конкурса «Мастера гостеприимства». В Пермь приехали 121 мастер из 42 регионов страны – финалисты направлений «Менеджеры индустрии гостеприимства» и «Стартапы и прорывные идеи в туризме».

Участники конкурса решали нестандартные задачи в отрасли, презентовали идеи проектов, а также разрабатывали предложения по развитию туристического потенциала Пермского края.

Победителями конкурса стали 23 мастера из 17 регионов страны. Среди лауреатов – пермяк Денис Пестов, который победил в номинации «Туристический маршрут».