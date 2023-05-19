В Перми пропали мальчики в возрасте 11 и 12 лет

Пропавшие Артем Каменских (слева) и Савелий Покидов. Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой/ВКонтакте

В среду, 17 мая, 11-летний Савелий Покидов и 12-летний Артем Каменских ушли из дома в Пермском районе и с тех пор их местонахождение неизвестно. Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой считают, что мальчишки могут находиться в местах скопления людей, торговых центрах и общественном транспорте. Всех, кто видел пропавших ребят, просят сообщать по телефонам: 204-49-04 или 102.

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