В Пермском крае работника мусоровоза зажало между машиной и трубой теплотрассы

Фото: Поисково - спасательная служба КМО(16+)/ВКонтакте

Вечером 18 мая на телефон Кунгурских спасателей поступил звонок из ЕДДС о том, что по улице Строителей в селе Моховое мужчине зажало руку между трубой теплотрассы и машиной. На место выехали спасатели и бригада скорой. Первые извлекли руку бедолаги, оказали ему первую помощь и передали медикам.

- Бортики, которые находятся на крыше мусоровоза, зацепились за трубу теплотрассы. Машина встала. Работники решили отжать трубу вилами, которыми цепляют мусорные баки. Один работник стоял на пульте, а второй залез наверх, но что-то пошло не так, и тому, кто был наверху, придавило руку. Как итог - четыре сломанных пальца, - сообщил "Комсомолке" источник, знакомый с ситуацией.

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