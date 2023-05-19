Сбер и Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI) договорились о сотрудничестве

В ходе ХIV Международного экономического форума «Россия — исламский мир», который проходит в Казани, Сбер и Организация бухгалтерского учёта и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI) заключили меморандум о взаимопонимании. Документ подписали старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев и исполнительный директор AAOIFI Фархан Нур (Farhan Noor).

Согласно документу Сбер станет полноценным членом международной организации AAOIFI, что позволит в будущем получить мандат на проведение совместных лекций, семинаров, конференций, симпозиумов, учебных курсов и других обучающих мероприятий. Сбер также получит доступ к разработке стандартов и процедур по структурированию новых продуктов и услуг исламского финансирования.

Олег Ганеев, старший вице-президент Сбербанка:

«Исламское финансирование динамично развивается. По оценкам экспертов, объём инвестиций в этот сегмент к 2025 году в мире вырастет на 8% и достигнет 4,95 трлн долларов. Мы уже внедрили широкий спектр соответствующих продуктов и решений: халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковские гарантии, платёжные и текущие счета, расчётно-кассовое обслуживание. И, более того, в прошлом году открыли в Казани первый в России офис партнёрского финансирования для частных и корпоративных клиентов, который работает по принципам исламского банкинга. Теперь мы совместно с AAOIFI планируем готовить специалистов в данной сфере — это ещё один важный шаг в построении успешной бизнес-модели исламского банкинга в России».