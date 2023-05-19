Президент федерации футбола Пермского края подал в отставку

Дмитрий Терехов. Фото: Федерация футбола Пермского края

Сегодня, 19 мая, президент краевой федерации футбола Дмитрий Терехов подал в отставку. Как сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на источники в спортивных кругах, причиной такого решения стало уголовное дело.

По одной из версий, дело может быть связано с фальсификацией финансовых отчетов и документов об оплате медицинских анализов в период пандемии коронавируса.

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