20 мая состоится "Зелёный марафон"

Фото: Сбер

Зелёный Марафон Сбера, который в этом году состоится 20 мая по всей стране, можно пробежать с приложением «НаСпорте».

«НаСпорте» — это новое бесплатное приложение для профессиональных спортсменов и любителей. Если его пользователь включит трекер 20 мая на старте Зелёного Марафона или на пробежке в любой точке России, каждый его километр Сбер приравняет к 100 рублям. Собранные средства будут направлены в фонд «Вклад в будущее» на благотворительные цели.

Принять участие в онлайн-забеге просто:

1. Скачать мобильное приложение здесь;

2. Заполнить свой профиль и предоставить доступ к геолокации (важно: если этого не сделать, километры не будут учтены);

3. Присоединиться к Зелёному Марафону;

4. 20 мая зайти в трекер события Зелёный Марафон и начать пробежку;

5. После окончания пробежки нажать кнопку «стоп».

Мобильное приложение «НаСпорте» пригодится всем любителям активного образа жизни и после Зелёного Марафона. Оно продолжит развиваться: с ним можно будет мониторить свой спортивный прогресс, фиксировать результаты и делиться достижениями, отслеживать маршруты пробежек и создавать события, приглашать друзей на тренировки, соревноваться и устраивать марафоны, подобрать программу индивидуальных занятий, найти информацию по питанию или договориться о занятиях с персональным тренером.

Зелёный Марафон Сбера в этом году пройдёт уже в 10-й раз. На старт выйдут десятки тысяч бегунов в 60 городах России — забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране.

В Москве старт и финиш пройдут на Васильевском спуске. В программе — дистанции на 500 м (для детей), 4,2 км (в том числе в командном зачёте), 10 км (включая отдельный зачёт для людей на инвалидных колясках), 21,1 км и 42,2 км, а также впервые скандинавская ходьба на 4,2 км.

Во всех остальных городах предусмотрена дистанция 4,2 км и детский забег, а в некоторых из них участники также смогут пробежать 10 и 21,1 км. Помимо Москвы, Зелёный Марафон пройдёт в Абакане, Астрахани, Барнауле, Благовещенске, Братске, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Воронеже, Горно-Алтайске, Екатеринбурге, Иванове, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Калининграде, Калуге, Кемерове, Кирове, Костроме, Красноярске, Кургане, Липецке, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Орле, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Сургуте, Твери, Тольятти, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Чите, Южно-Сахалинске, Якутске, Ялте, Ярославле.