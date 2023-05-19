В Перми начали сносить здание, построенное по проекту Ханнеса Мейера

Фото: vesti-perm.ru

В Мотовилихинском районе Перми начали сносить аварийный дом по улице Уральской, 110 возле Цирка. В настоящее время на площадке уже работает спецтехника. Об этом сообщили пермяки.

Дом был построен в 1924 году по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. В 2017 году он начал рушиться, а в 2019 году его признали аварийным. Сейчас в нем никто не живет.

Здание не является памятником архитектуры, но его посчитали ценным визуально. В связи с этим его решили полностью снести, а затем воссоздать, то есть на его месте построить здание с похожей архитектурой.

После реконструкции в новом здании планируется разместить школу №146 с углубленным изучением математики, физики и информатики. В будущем здании школы смогут учиться 400 детей – ученики 7-11 классов. Работы должны завершить и ввести объект в эксплуатацию до конца 2025 года.

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