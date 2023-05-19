Участники KAZANFORUM прошли обучение по программе «Основы исламского финансирования»

Фото: Сбер

В рамках XIV Международного Экономического форума "Россия - Исламский мир: KAZANFORUM»СберУниверситет совместно с экспертами Сбера (Центр партнерского финансирования и специальных проектов) и Организацией бухгалтерского учета и аудита исламских организаций (AccountingandAuditingOrganizationforIslamicFinancialInstitutions, AAOIFI) провели обучение участников форума по программе «Основы исламского финансирования». Сертификаты об окончании курса получили около 100 человек.

На форуме СберУниверситет и AAOIFI подписали также Меморандум о сотрудничестве. В соответствии с подписанным документом стороны договорились о сотрудничестве, взаимных консультациях, а также реализации инициатив в сфере исламских финансов. AAOIFI и СберУниверситет планируют организовывать совместные академические мероприятия, образовательные программы и конференции.

Программа “Исламское финансирование” запущена СберУниверситетом в феврале 2023 года. Сейчас на программе обучается 48 слушателей.

Программа «Исламское финансирование»дает понимание основ и специфики исламского коммерческого права и банковской деятельности в сравнении с традиционными институтами, существующих возможностей и ограничений работы в области исламского финансирования. Слушатели получат знания об исламском рынке капитала и его инструментах. В программе также большое внимание уделено стандартам исламского бухгалтерского учета и корпоративного управления. Длительность программы - 6 месяцев, планируется проводить 2 потока в год.

Александра Погосян, коммерческий директор СберУниверситета:

«В нынешних экономических условиях, когда взаимодействие с восточными странами становится все более актуальным для российских компаний, сотрудничество с одной из известных организаций в мире исламских финансов – логичный шаг для СберУниверситета. У нас уже реализуются образовательные программы, которые знакомят слушателей со стандартами и особенностями исламского финансирования. В рамках подписанного соглашения с AAOIFI мы планируем тесное сотрудничество в направлении организации совместных образовательных программ, что позволит слушателям расширить свои знания в области исламских финансов. Спрос на подобные образовательные продукты будет расти также на фоне запуска пилотного проекта по партнерскому (исламскому) финансированию в 4 российских регионах (Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Татарстан и Чеченская Республика). Это будет способствовать развитию исламского бизнеса на российском рынке, укреплению экономических отношений между странами, а также появлению новых совместных проектов».