В Пермском крае енотовидная собака напала на женщину

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В Пермском крае на женщину напала енотовидная собака. Инцидент произошел на территории Чернушинского округа. Об этом сообщила местная администрация в социальных сетях.

Животное отправили в ветеринарную лабораторию для исследования на бешенство. Пострадавшую жительницу направили в больницу. В медучреждении ей проведут курс антирабичекой вакциной.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края «Комсомолке» пояснили, что женщине была оказана вся необходимая медицинская помощь. После чего ее отпустили на амбулаторное лечение.

В администрации Чернушинского городского округа просят жителей быть более осторожными.

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