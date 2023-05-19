МТС разогнала 4G в дачных поселках Прикамья

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К началу дачного сезона МТС расширила зону покрытия 4G в дачных кооперативах и частном секторе крупных городов Прикамья – Перми, Березников, Соликамска и Лысьвы. После проведенных работ скорость мобильного интернета здесь выросла в среднем на 30%.

Покрытие сети 4G МТС расширено в районе Нижних Муллов и Новых Лядов в Перми, деревне Ермаши и поселке Горный Пермского района, поселке имени Чкалова в Березниках, микрорайоне Дубрава Соликамска, а также ул. Гайдара в Лысьве. В этих микрорайонах расположены коттеджи, садовые участки и дачи.

Теперь жители смогут на комфортных скоростях пользоваться современными цифровыми услугами, включая сервисы экосистемы МТС. Например, смотреть сериалы и фильмы в формате HD на смартфоне, учиться и работать в удаленном формате и делиться фотографиями урожая в соцсетях и мессенджерах.

«С помощью Big Data мы проанализировали места с высокой нагрузкой на сеть и к летнему сезону усилили в этих локациях сеть, прокачав скорость интернета. Мы понимаем, как для горожан важно продолжать пользоваться привычными цифровыми сервисами для отдыха и удаленной работы. Для этого мы активно развиваем инфраструктуру связи, чтобы у наших абонентов был быстрый и стабильный интернет вне зависимости от места нахождения», — рассказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Проект реализован МТС в рамках программы по обеспечению небольших населенных пунктов и развивающихся территорий сотовой связью и мобильным интернетом, которую реализует Министерство информационного развития и связи Пермского края.