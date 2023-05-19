На улице Куйбышева в Перми начали укладывать трамвайные пути

Фото: Пермский транспорт / ВКонтакте

В Перми на улице Куйбышева рабочие приступили к укладке новых трамвайных путей. Как рассказали в городском департаменте транспорта, вместо деревянных шпал используются более прочные бетонные. Кроме того, для снижения шума и вибрации будут сварены стыки и применены специальные резиновые прокладки.

Напомним, капремонт трамвайных путей стартовал 15 апреля. Работы ведутся на участке улицы Куйбышева от Революции до Белинского. Планируется полностью заменить рельсо-шпальную решетку, обустроить высокие платформы и реконструировать контактную сеть.

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