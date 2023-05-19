В Прикамье мужчина уснул рядом с украденными сигаретами и алкоголем

Скрин видео/ГУ МВД по Пермскому краю

В Чернушке задержали 34-летнего жителя Перми, ранее судимого за кражи и грабеж. Теперь его вновь обвиняют в краже. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В дежурную часть полиции Чернушки 30 апреля около 6 утра позвонил старший работник торгового зала одного из местных магазинов. Он рассказал о срабатывании охранной сигнализации.

Рядом с магазином полицейские увидели спящего на скамейке мужчину, а рядом с ним лежал украденный товар: алкоголь и сигареты.

Оказалось, что пьяный мужчина проник в магазин, похитил, что хотел, вышел из помещения, дошел до скамейки, присел и тут же уснул. Сумма ущерба составила порядка 13 тысяч рублей.

Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование продолжается.

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