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НовостиОбщество19 мая 2023 9:59

Авиакомпания Azur Air планирует запустить рейсы из Перми в Занзибар

Компания запросила допуск на рейсы у Росавиации
Екатерина Оборина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Авиакомпания Azur Air запросила у Росавиации допуск на выполнение рейсов из Перми в Занзибар (Танзания). Информация об этом опубликована на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Авиаперевозчик планирует летать из пермского аэропорта в Занзибар два раза в неделю. В документе указано, что на пассажирские перевозки по данному направлению есть ограничение – один перевозчик на паре городов.

В настоящее время допуск на перелеты из Перми в Танзанию уже есть у компании Royal Flight. Заявленная частота – дважды в неделю.

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