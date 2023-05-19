В Прикамье с начала сезона клещи покусали более 3 тысяч человек

Фото: Ленц Мария

В Роспотребнадзоре по Пермскому краю сообщили, что в регионе наблюдается характерный весенний подъем клещевой активности.

Всего от клещей пострадали 3192 человека. Среди них 754 ребенка. Больше всего пострадавших в Пермском районе и Звездном — 603, Чайковском ГО — 219, Краснокамском ГО — 217, Кунгурском МО — 141 и Верещагинском ГО — 134.

Почти 1,5 тысячи случаев укусов произошли в индивидуальных садах, 957 — в лесу, 670 — на придомовой территории частного сектора и 97 — при посещении других территорий.

В 33,5% случаях клещи инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, в 2,7% — моноцитарным эрлихиозом человека, в 1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека и в 1,2% — клещевым вирусным энцефалитом.

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